Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Şener Şen Brad Pitt Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.06.2021 12:14:18. #1.13#

title