Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür