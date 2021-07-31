Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi
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Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Komsuoğlu, "Biz şeffaflık adına bir bilgilendirme yaptık. Bu yapılan bilgilendirme hemen akabinde resmi sitelerimizde yer aldı. 27 Temmuz'da resmi açıklaması oldu kulübümüzün. Hocamız ailevi nedenlerinden dolayı ABD'ye dönmek istediğini söyledi. Şubat ayından itibaren bu seneki yapılanmamız salondaki özel alanlar dahil olmak üzere her şeyi beraber planladık. Sonra böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak, şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz ve gittik de. Tazminat almadık, söz konusu değil. Tazminat alındığı da sosyal medyalarda yer aldı. Oralarda yer alan şeylere değil kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bütçemize artı değer kattı değişiklikler. Bugün itibarıyla hocamız netleşti. Aleksandar Djordjevic ile anlaştık, başkanımız divan kurulu toplantısında söylenmesini istemişti" dedi.Kulüpten yapılan açıklamada da, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, başantrenörlük görevi için Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Aleksandar Djordjevic'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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