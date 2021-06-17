Fenerbahçe Beko, 6 oyuncusu ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, 6 oyuncusu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, 6 oyuncusu ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren 6 oyuncu ile yola devam etmeme kararı alındı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren 6 oyuncu ile yola devam etmeme kararı alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu kadrosunda yer alan basketbolcular Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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