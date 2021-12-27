Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gerekçesiyle ertelendi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko- Büyükçekmece Basketbol müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gerekçesiyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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