Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko- Büyükçekmece Basketbol müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gerekçesiyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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