Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı ne zaman?

Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

THY EUROLEAGUE MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH BASKETBOL MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇ NEDEN YOK?

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko- Bayern Münih müsabakası ertelendi.

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

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