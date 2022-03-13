Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 15 Mart Salı günü oynanması gereken 26. hafta erteleme karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 15 Mart Salı günü oynanması gereken 26. hafta erteleme karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title