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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

AA, Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko- Bayern Münih müsabakası ertelendi.

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın Alman temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı kaydedildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Fenerbahçe, Cuma, Spor, Haberler

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