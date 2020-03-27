Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs... Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kaynak: AA