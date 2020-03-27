Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs...
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
27.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:06
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
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Kaynak: AA