Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, Real Madrid maçı öncesi değerlendirmede bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, Real Madrid maçı öncesi değerlendirmede bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, Real Madrid maçı öncesi değerlendirmede bulundu Açıklaması

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i yenmek istediklerini belirtti.

Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i yenmek istediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Kokoskov, takım olarak en iyisini yapıp kazanmak için mücadele edeceklerini kaydederek, "Bizim için bu maçın geride kalan karşılaşmalardan bir farkı olmayacak. Biz hiçbir zaman hesap yapmıyor, tüm mücadelelere aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup kazanmaya çalışacağız. Maçı kazanmaya çok ihtiyacı olan, iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Avrupa Ligi'nin en güzel noktalarından biri de çok fazla takımın son ana kadar play-off için savaşması ve şampiyonluk için birçok adayın olması." ifadelerini kullandı.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını aktaran Kokoskov, "Biz bu mücadele için en iyi şekilde hazırlanacağız. Elbette Jan Vesely çok özel bir oyuncu ve yerini doldurmak çok zor. Onun yokluğu bizim için önemli bir meydan okuma olacak. Ancak iyi takımlar, en iyi oyuncularının yokluğunda da bir şekilde ayakları üstünde durmayı başarabilmelidir. Bu nedenle Jan'ın yokluğunda nasıl oynamamız gerektiğinin yolunu bulmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli oyuncu Dyshawn Pierre ise çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Bu mücadelede galip gelmemiz halinde ilk dörtte yer alma şansımızı sürdüreceğimizi ve play-off'ta saha avantajına sahip olma ihtimalimizi devam ettireceğimizi biliyoruz. Aynı zamanda normal sezonun son mücadelesi olacak ve bu dönemi güçlü bir şekilde bitirmek istiyoruz. Çok iyi çalışacak ve sonucunda da neler yapabileceğimizi göreceğiz." diye görüşlerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, Real Madrid maçı öncesi değerlendirmede bulundu Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:05:11. #1.14#
title