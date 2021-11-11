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Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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