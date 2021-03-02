Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak
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Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

02.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:44
Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 10 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son bulan sarı-lacivertli ekip, 15 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi İtalyan temsilcisi 79-71 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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