Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic

- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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