Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Obradovic/Kalinic
- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
- Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic'in açıklamaları
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic ve Fenerbahçe Beko oyuncularından Kalinic, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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