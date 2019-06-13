Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Ataman/Beaubois - İSTANBUL
- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'nın açıklaması Anadolu Efes oyuncularından Beaubois'in açıklaması İSTANBUL - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Anadolu Efes oyuncularından Beaubois, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
- Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'nın açıklaması
Anadolu Efes oyuncularından Beaubois'in açıklaması İSTANBUL - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Anadolu Efes oyuncularından Beaubois, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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