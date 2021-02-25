Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına doğru
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına doğru

25.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:13
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına doğru

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, oyun planlarına sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, oyun planlarına sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı son 10 maçı da kazanarak önemli bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Kokoskov ile ABD'li oyuncu Jarell Eddie, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair görüşlerini aktaran Igor Kokoskov, "THY Avrupa Ligi'nde en iyi basketbolu oynayan ekiplerden biriyle karşılaşacağız. Anadolu Efes, uzun süredir birlikte oynayan ve oyun planlarını parkeye doğru şekilde yansıtabilen bir ekip. Topa yön veren, yaratıcı ve şutör özelliklerine sahip birçok oyuncuları var. Saha içi yerleşimini harika yapıyorlar. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Oynadığımız son maça göre neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda iki takımda da o tarihten itibaren birçok değişiklik olduğunun bilincindeyiz. Temel konulara dikkat etmeli, bireysel olarak sorumluluk almalı ve oyun planımıza sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Jarell Eddie ise, "Her iki takım da çok iyi basketbol oynuyor. Bunun bir Avrupa Ligi derbisi olduğunun farkındayız. Sıralama açısından da çok önemli bir mücadele. Bu karşılaşmaya final maçı gibi bakacağız. Çünkü maçın öneminin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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