Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi
Mesut Özil, Oliver Giroud ve Jerome Boateng'i Fenerbahçe'ye getirmek için devreye girdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın, Fenerbahçe Beko'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Hazal Kaya Hande Erçel
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:51:35. #1.14#

title