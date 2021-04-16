Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın, Fenerbahçe Beko'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar