Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'da vaka sayısının 7'ye yükselmesinin ardından, bu akşam ligde oynanacak olan Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe Beko'da vaka sayısının 7'ye yükselmesinin ardından, bu akşam ligde oynanacak olan Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı-lacivertli ekipte korona virüs vakalarının artmasından dolayı ING Basketbol Süper Ligi 29. haftasında bu akşam oynanması planlanan Anadolu Efes maçı ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında bugün yapılan testlerle ilgili iki oyuncunun daha pozitif olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı