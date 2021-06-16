Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Devin Booker ile anlaşma sağladı
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Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Devin Booker ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe Beko, ABD'li pivot Devin Booker ile anlaşma sağladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Devin Booker ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Devin Booker ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Rusya'nın Khimki takımında geçiren 2,05 metre boyundaki ABD'li pivot ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Devin Booker'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

ABD'de kolej kariyerini Clemson'da geçiren 30 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da Fransa'nın Sluc Nancy, Bourg Basket ve Chalon-sur-Saone takımlarında forma giydi. Booker, 2015-2016 sezonunda Chalon formasıyla gösterdiği performansla Fransa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.

2016-2017 sezonunda Almanya'nın Bayern Münih takımına geçen ABD'li oyuncu, burada 3 sezon geçirdi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Booker, 2018'de Almanya Kupası'nı kazanan ekibin parçası oldu. Tecrübeli pivot, 2017-2018 sezonunda da ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi beşine girdi. Booker, 2019-2020 sezonunda Rusya temsilcisi Khimki'ye transfer oldu.

Bayern Münih ile bir, Khimki ile iki sezon THY Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Devin Booker'in geçen sezon 15 maçta 13.1 sayı, 5.7 ribaunt, 2.1 asist ortalamasıyla mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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