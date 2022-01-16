Fenerbahçe Beko: 95-90 - Haberler Spor
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Fenerbahçe Beko: 95-90

Fenerbahçe Beko: 95-90
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Serhat Büker (xx), Sinem Tetik (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xx), Armand (xxx) 23, Thomas (xxx) 21, Browne (xxx) 27, Aldridge (xxx) 7, Hamilton (xxx) 15, Erol Can (x), Nusret (x), Metehan (x) 2FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 16, Pierre (x) 5, Şehmus (xxx)...

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Serhat Büker (xx), Sinem Tetik (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xx), Armand (xxx) 23, Thomas (xxx) 21, Browne (xxx) 27, Aldridge (xxx) 7, Hamilton (xxx) 15, Erol Can (x), Nusret (x), Metehan (x) 2

FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 16, Pierre (x) 5, Şehmus (xxx) 10, Polonara (xxx) 11, Ahmet (x) 3, Metecan (x), Tarık (xx) 6, Guduric (xxx) 14, İsmet (xx) 9, Booker (xxx) 16, Floyd (x)

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 47-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-57

NORMAL SÜRE: 82-82

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında son sıradaki Aliağa Petkimspor, evinde liderlik yarışındaki Fenerbahçe Beko'yu normal süresi 82-82 biten maçta uzatmada mağlup etti: 95-90. Antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk iç saha maçını kazanan Aliağa temsilcisi bu skorla 16 maçta 3'üncü galibiyetini alırken, ligde üst üste ikinci kez salondan mağlup ayrılan Fenerbahçe 13 galibiyette kaldı. Fenerbahçe'de Antrenör Aleksandar Djordjevic koronavirüs testi negatif olmasına rağmen semptom gösterdiği için maça çıkamadı. Sırp çalıştırıcı karşılaşmadan önce sabah kamptan ayrılıp İstanbul'a döndü.

Maçın başında ev sahibinin Browne ve Thomas'la yakaladığı 5-0'lık seriye Fenerbahçe, Polonara ve Şehmus'la karşılık verip ardından öne geçti. Çekişmeli geçen ilk periyodu Petkimspor, Metehan'ın skor 19-19'ken bitime 8 saniye kala bulduğu 2 sayılık isabetle 21-19 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyununu sürüdürüp farkı 13 sayıya kadar çıkaran Petkim, ilk yarıyı 47-36 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe, Melih'in üçlükleriyle farkı eritip periyodun bitimine 2 dakika 27 saniye kala Booker'la maçı 54-54'e getirip skoru tekrar eşitledi. Fenerbahçe, Tarık'ın üçlüğüyle son 1 dakika 50 saniyeye 57-54 önde girse de Browne'ın sayılarıyla üçüncü periyot 57-57 tamamlandı. Çekişmeli geçen dördüncü periyotta Fenerbahçe farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da bitime 32 saniye kala ev sahibinden Armand'ın üçlüğü skoru 82-82'ye getirdi. Fenerbahçe Guduric'le son şutu değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Thomas, Browne ve Hamilton'ın kritik isabetleriyle 5 sayılık üstünlüğü yakalayan ev sahibi, Fenerbahçe yine Guduric'le son hücumdan yararlanamayınca maçı 95-90 kazandı. Petkimspor'da Browne 27, Armand 23, Thomas 21 sayıyla oynadı.


- Aliağa

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SALON: EnkaHAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Serhat Büker (xx), Sinem Tetik (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xx), Armand (xxx) 23, Thomas (xxx) 21, Browne (xxx) 27, Aldridge (xxx) 7, Hamilton (xxx) 15, Erol Can (x), Nusret (x), Metehan (x) 2FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 16, Pierre (x) 5, Şehmus (xxx)...

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