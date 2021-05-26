Fenerbahçe Beko: 76-78
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Fenerbahçe Beko: 76-78

Fenerbahçe Beko: 76-78
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Spor

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Zafer Yılmaz (xx), Ali Şakaci (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Henry (xxx) 19, Metecan (xx) 9, M'Baye (x) 3, Morgan (xxx) 15, Mahir, Semih (x) 3, Onuralp (xx) 10, Kennedy (x) 6FENERBAHÇE BEKO: de Colo (xx) 9, Melih (xxx) 21, Guduric...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Zafer Yılmaz (xx), Ali Şakaci (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 11, Henry (xxx) 19, Metecan (xx) 9, M'Baye (x) 3, Morgan (xxx) 15, Mahir, Semih (x) 3, Onuralp (xx) 10, Kennedy (x) 6FENERBAHÇE BEKO: de Colo (xx) 9, Melih (xxx) 21, Guduric (x) 4, Barthel (xxx) 11, Vesely (xx) 5, Quinn (xx) 7, Biberovic (x) 4, Kenan (xx) 8, Berkay (x), Ali Muhammed (xx) 5, Ahmet Düverioğlu (xx) 41'İNCİ PERİYOT: 20-18İLK YARI: 32-393'ÜNCÜ PERİYOT: 53-61

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 78-74 yenerek seride 3-1 öne geçti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Melih Mahmutoğlu, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da 2'nci periyotta sakatlanan Vesely ile 3'üncü periyotta sakatlanan Nando de Colo müsabakaya devam edemedi.Karşılaşma iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken, Melih Mahmutoğlu ve Metecan Birsen'in karşılıklı sayılarıyla ilk periyodu ev sahibi 20-18 önde tamamladı. 2'nci periyotta Nando de Colo'nun etkisini arttırmasıyla birlikte Fenerbahçe Beko farkı 7'ye çıkardı ve devreyi 32-39 önde tamamladı. İkinci yarı Henry'nin 3 sayılık sayısıyla başlarken, çeyreğin bitimine 1 dakika 43 saniye kala Kenan'ın 3 sayılık atışıyla konuk ekip farkı 12'ye çıkardı: 47-59. Sarı-lacivertliler, periyodu da 53-61 önde noktaladı. 

Final periyodunda ev sahibi; Kennedy, Morgan, Henry ve Onuralp'in sayılarıyla 11-0'lık seri yakaladı ve 3 sayıyla öne geçti: 64-61. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip 78-76 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Maçın ardından Fenerbahçeli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Semih Erden ile Fenerbahçe Beko yardımcı antrenörü Erkan Can kısa süreli gerginlik yaşadı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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Fenerbahçe Beko: 76-78 - Haberler Spor
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