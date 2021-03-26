Fenerbahçe Beko: 71-76
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Fenerbahçe Beko: 71-76

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe Beko: 71-76

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti. 

Turkish Airlines Euroleague'in 31'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 76-71 kazandı. Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Turkish Airlines Euroleague'de 19'uncu galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte 18 sayı kaydeden Jan Vesely ise en skorer isim oldu.


Fenerbahçe Beko: 71-76

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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