Fenerbahçe Beko: 67-80
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Fenerbahçe Beko: 67-80

07.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:01
Fenerbahçe Beko: 67-80

SALON: Aliağa EnkaHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Yener Yılmaz (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xx) 12, Ege (xx) 12, Vasiliauskas (xx) 7, Okben (x) 3, Hummer (xx) 7, İlkan (xx) 12, Boran (x) 2, Wimbush (xx) 7, Zack (x) 2, Canberk (x), Dorukhan (x) 3FENERBAHÇE BEKO:...

SALON: Aliağa Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Yener Yılmaz (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xx) 12, Ege (xx) 12, Vasiliauskas (xx) 7, Okben (x) 3, Hummer (xx) 7, İlkan (xx) 12, Boran (x) 2, Wimbush (xx) 7, Zack (x) 2, Canberk (x), Dorukhan (x) 3FENERBAHÇE BEKO: Brown (xx) 6, Perez (xxx) 16, Barthel (xx) 3, Ahmet (xx) 8, Ulanovas (xxx) 12, Melih (xxx) 14, O'Quinn (xxx) 14, Kenan (xx) 4, Berkay (xx), Ali Muhammed (xx) 31.PERİYOT: 15-24İLK YARI: 40-433.PERİYOT: 52-59ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 20'nci hafta mücadelesinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Aliağa Petkimspor'u 80-67 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 20'nci maçında 15'inci galibiyetini alıp 35 puana ulaşırken, Petkimspor 7 galibiyette kalıp 27 puana yükseldi. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Fenerbahçe'den Perez oldu.İlk periyotta Brown ve Ulanovas'la skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyreği üstün bitirdi: 15-24. İkinci çeyreğe Wimbush'un sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip farkı 4 sayıya (20-24) indirirken, Fenerbahçe Perez ve O'Quinn'in sayılarıyla üstünlük kurarak farkı (22-34) yeniden çift hanelere çıkardı. Kalan bölümde Ege'nin orta mesafe şutları ve Ray'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan Aliağa Petkimspor, farkı tekrar eriterek soyunma odasına 3 sayı geride girdi: 40-43.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Petkimspor İlkan'ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını engellerken, pota altında O'Quinn'in sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler son bölüme 7 sayı önde girdi: 52-59. Final periyodunda Melih ve Perez'in sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 13 sayı farkla galip ayrıldı: 67-80.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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