Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u Konuk Ediyor! Maçta İkinci Gol Geldi
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayan mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
28' GOL! Fenerbahçe, Martin Skrtel'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
18' GOL! Fenerbahçe, Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti.
11' Valbuena'nın pasında Slimani'nin yakın mesafeden vuruşu auta gitti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone
-
Ooo şampiyon kullerinden dogup geliyor bank asya bekleme feneriCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Erzurumspor resmen mac oynamiyor herkes ayni yorumu yapmis adamlar sadece yürüyor 3. Lig takimi gibi adeta şüphelendim bu işten gelenin geçenin delik deşik ettigi takimla oynuyorsun ben fb oyuncularina fıstık atarak izlerim ancak sirk takımı gibi resmen Erzurum kasıtlı oynamiyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Fener patlatırCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırT: Kuyruk acin var galiba1 Yayından Kaldır
-
5 CEKERİZ ERZURUMA YANAL GELDİ YAKACAGIZ SAHALARI HAFTAYA ANTALYA SONRA BURSA SONRA MALATYA HIZLA YUKSELECEGİZCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır