Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u Konuk Ediyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

28' GOL! Fenerbahçe, Martin Skrtel'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

18' GOL! Fenerbahçe, Ayew'in attığı golle 1-0 öne geçti.

11' Valbuena'nın pasında Slimani'nin yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone