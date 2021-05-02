Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39'uncu haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39'uncu haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı