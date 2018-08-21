Fenerbahçe, Bayern Münih'in Genç Yıldızı Renato Sanches'i Kiralamak İstiyor

Fenerahçe'de transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı Giuliano'nun takımdan ayrılmasından sonra transfere hız verdi... Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen 21 yaşındaki orta saha Renato Sanches'in peşinde. Transferde iki taraf da görüşme halinde.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Bayern Münih'li yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede Renato Sanches'in transfer şartlarını sordu. Görüşmeler bayramdan sonra da devam edecek.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Orta sahada oyunu iki yönlü de oynayabilen Sanches, top tekniğinin yanı sıra fizik gücüyle de dikkat çekiyor. 21 yaşındaki merkez orta sahanın Bayern ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

13 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Portekiz Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Renato Sanches, bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Genç oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde 16 maça çıktı. Portekizli futbolcu sezonu 2 asistle tamamladı.

Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldızı Renato Sanches'in peşinde. Sportin Direktör Damien Comolli, Alman ekibini ikna edip Portekizli genç yıldızı kiralamak istiyor.