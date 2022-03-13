Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe: "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.
Fenerbahçe : "Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor