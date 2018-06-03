Fenerbahçe Başkanlık Seçimlerine Ünlüler Akın Etti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Fenerbahçe kongre üyesi olan çok sayıda ünlü isim Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gelerek oylarını kullandı. İşte kongrede dikkat çeken isimler...

İBRAHİM TATLISES ve İDO TATLISES

TUNCAY ŞANLI VE ERCAN SAATÇİ

İLKER AYRIK VE ŞEVKET ÇORUH

SELÇUK YÖNTEM

"Sayın Aziz Yıldırım'ı sever ve saygı duyarım. Fenerbahçe için yaptıkları tartışılmaz ve çok önemlidir. Ama değişim kavramı değişmez. Oyum Ali Koç'tur."

UĞUR DÜNDAR

ÇAKALLARLA DANS FİLM EKİBİ VE OYUNCULARI

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Selam abi Ne diyosun CB seçimlerinde şu kadar sıra olmazsaBaşkan Mustafa Cengiz mi ?"