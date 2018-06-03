Fenerbahçe Başkanlık Seçimlerine Ünlüler Akın Etti
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma süreci sürüyor. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongreye aralarında Selçuk Yöntem ve İbrahim Tatlıses'in olduğu sanat, spor ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00'da oy vermeye başladı. Saat 17:00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Fenerbahçe kongre üyesi olan çok sayıda ünlü isim Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gelerek oylarını kullandı. İşte kongrede dikkat çeken isimler...
İBRAHİM TATLISES ve İDO TATLISES
TUNCAY ŞANLI VE ERCAN SAATÇİ
İLKER AYRIK VE ŞEVKET ÇORUH
SELÇUK YÖNTEM
"Sayın Aziz Yıldırım'ı sever ve saygı duyarım. Fenerbahçe için yaptıkları tartışılmaz ve çok önemlidir. Ama değişim kavramı değişmez. Oyum Ali Koç'tur."
UĞUR DÜNDAR
ÇAKALLARLA DANS FİLM EKİBİ VE OYUNCULARI
GÖKHAN ÖZOĞUZ
"Selam abi Ne diyosun CB seçimlerinde şu kadar sıra olmazsaBaşkan Mustafa Cengiz mi ?"
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Tam bir duzmeci menfaatine girdi yonetimdeyken sorumluyken ne yapnis simdi yapacak dayi birakin bu isleriCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Apk den aday olamayinca fenere baskan adayi oldu sandim ?????? Ölmeden bari biri sunu muhtar yapsaydiCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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Güzel bir kongre oluyor Gs taraftarıyım ama Ali koçun kazanmasından yanayım aziz başkan rekabeti çok geriyor bir maça bile düzgün gidemiyoruz ali bey kazanırsa bunun azalacağını düşünüyorum spor rekabettir ama kavga gürültü değildirCevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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GERÇEK İMPARATOR AHMET KAYADIR. O OLSA OLSA MENFAAT VE ÇIKARCILARIN IMPARATORU OLABILIR))Cevap Yaz 20 23 Yayından Kaldır
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Aziz Yıldırımı yedirmeyiz :)Cevap Yaz 9 21 Yayından Kaldır