Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimler?

Yeni sezonda merakla beklenen Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimler? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Yeni sezonda merakla beklenen Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimler? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe resmi sitesinde; "Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine tüzüğümüzün 21(5) maddesi hükmüne uygun olarak kulübümüz olağan seçimli genel kurul toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere, 18-19 Haziran tarihlerinde, saat 10.30'da, Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI

Ali Koç,

Eyüp Yeşilyurt