Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman 2021? FB seçim ne zaman?
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Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman 2021? FB seçim ne zaman?

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman 2021? FB seçim ne zaman?
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Ezeli rakibi Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılması ve Fatih Terim ile anlaşılmasından sonra gözler Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi ve yeni teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman 2021? FB seçim ne zaman?

Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mevcut Başkan Ali Koç'un tekrar aday olduğu başkanlık seçiminde diğer aday ise Eyüp Yeşilyurt. Fenerbahçe TV'de Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'tan sonra mikrofonu alan Aziz Yıldırım 3 yıllık suskunluğuna son verdi. Aziz Yıldırım'ın konuşmaları ise gündeme damga vurdu. Ali Koç yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Yıldırım, yaptığı açıklamalardan sonra gözler Başkanlık seçimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongresi ne zaman? Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2021?

Fenerbahçe Kulübü, olağan seçimli genel kurulunun çoğunluğa bakılmaksızın 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını bildirmişti.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Ali Koç seçilmesi halinde 28 Haziran Pazartesi günü teknik direktörlük koltuğuna gelecek ismi açıklayacak

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Yaptığı açıklamalar ile gündeme oturan Aziz Yıldırım, şuan için kesinlikle aday olmayacağı şeklinde açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ilk aday olurken, diğer aday ise Eyüp Yeşilyurt oldu. Ancak Eyüp Yeşilyurt gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini bildirdi. Bu şekilde Ali Koç Fenerbahçe Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYIN!

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