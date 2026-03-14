Fenerbahçe, Tedesco ile devam kararı aldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Teknik Direktör Tedesco ile yola devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe yönetimi, dün alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı yaptı. Başkan Sadettin Saran'ın da katılım sağladığı toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüşme yapıldı, son haftalarda alınan puan kayıpları üzerine rapor istendi.

Akşam saatlerinde Tedesco ve Özek'in kulüp binasından ayrılmasının ardından yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Sadettin Saran daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve çok üzüldük. Bugün buradayız ve bütün gün bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Saran, Tedesco ve Devin Özek'in durumuyla ilgili ise, "Devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gereken ültimatomlar verildi" diye konuştu. - İSTANBUL

