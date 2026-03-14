Fenerbahçe, Tedesco ile devam kararı aldı

Fenerbahçe, dünkü mağlubiyet sonrası yaptığı olağanüstü toplantıda, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile devam etme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran, alınan sonuçlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

Fenerbahçe yönetimi, dün alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı yaptı. Başkan Sadettin Saran'ın da katılım sağladığı toplantıda Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüşme yapıldı, son haftalarda alınan puan kayıpları üzerine rapor istendi.

Akşam saatlerinde Tedesco ve Özek'in kulüp binasından ayrılmasının ardından yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Sadettin Saran daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve çok üzüldük. Bugün buradayız ve bütün gün bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Saran, Tedesco ve Devin Özek'in durumuyla ilgili ise, "Devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gereken ültimatomlar verildi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
