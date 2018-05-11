Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Totemi Tutmadı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupayı Fenerbahçe'yi yenerek alması esnasında Sarı Lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım maçı protokolden izleyenler arasındaydı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk yarıyı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le protokol tribününden takip etti.

İKİNCİ YARI PROTOKOLE GEÇİŞ YAPTI

Ancak ilk 45 dakikayı Akhisarspor 1-0 önde tamamlayınca locaya geçiş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın yaptığı totem işe yaramadı. Maçın ardından stadı üzgün terk etti.