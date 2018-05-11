Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Totemi Tutmadı
Maçın ilk yarısını protokolden izleyen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından locaya geçiş yaptı fakat Yıldırım'ın bu totemi işe yaramadı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupayı Fenerbahçe'yi yenerek alması esnasında Sarı Lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım maçı protokolden izleyenler arasındaydı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk yarıyı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le protokol tribününden takip etti.
İKİNCİ YARI PROTOKOLE GEÇİŞ YAPTI
Ancak ilk 45 dakikayı Akhisarspor 1-0 önde tamamlayınca locaya geçiş yaptı. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın yaptığı totem işe yaramadı. Maçın ardından stadı üzgün terk etti.
YORUMLAR (28)
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BAK ŞU AKHİSARIN YAPTIĞINA HEMDE KENDİ MEMLEKETİNDE UĞRAŞMAYIN AZİZEYLE SEN HİÇ GİTME FBnin BAŞINDAN OLDUMU AZİZE ÇOK EĞLENCELİSİN FByide KENDİNE BENZETTİN PUHAHAHAHAHAAACevap Yaz Yayından Kaldır
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EŞŞEK KADAR ADAMIN YAPTIĞI İŞLERE BAK. TOTEMMİŞ. BIRAK BU İŞLERİ BAŞGAN TAKIMI İYİ KURACAK BİR TD. GETİR BAŞA SENDE GİT TABİİ SANA DA '' TAMAM''Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HELAL AKHİSARCevap Yaz Yayından Kaldır
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TEBRİKLER AKHİSARSPORCevap Yaz Yayından Kaldır
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Normalde cezalı olduğu için bu maça gitmesi yasaktı,hafta başında aziz için tüzük değişti,kişiye göre adalet ve sonu hüsran....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır