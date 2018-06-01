Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in sezon başında Fenerbahçe'ye geldiğini fakat Aykut Kocaman'ın kendisini istemediğini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, beIN Sports Haber'e yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Bafetimbi Gomis'in sezon başında önce kendilerine önerildiğini, ancak aykut Kocaman'ın istemediğini söyledi.
"AYKUT HOCA İSTEMEDİ"
Aziz Yıldırım, Fransız yıldızın kendileri tarafından istenmeyince Galatasaray'a gittiğini iddia ederken, "Gomis ilk bize geldi, Aykut hoca istemedi. O şekilde bir santrafor istemediğini söyledi. Hastalığından dolayı tereddüt etti, almadık. Önce bize geldiler, biz istemeyince gittiler. Ligde böyle birkaç futbolcu daha var. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama ilk önce bize geldiler. Bizim sıkıntımız gol değil. Aykut Kocaman, ligde 78 gol atmış bir takımın teknik direktörü" ifadelerini kullandı.
Bafetimbi Gomis, bu sezon Galatasaray'da 40 maçta 32 gol attı ve 6 da asist yaptı.
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Aykut'u hiç sevmem ama doğru tercih Gomis öyle abartıldığı gibi iyi bir golcü değil FB ye BJK ye gol atmışmı ben ona bakarım Küme düşmüş Karabük spora 5 atsa ne olur 10 atsa ne olurCevap Yaz 1 Yayından KaldırMEHMET: aziz başkan devam et sen orada oldukca cimbom şampiyon haaaaaaaaaaaaaahYayından KaldırTAAA: şampiyon olursunYayından Kaldır
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BEŞİKTAŞLI OLARAK AZİZ BAŞKAN VE AYKUT HOCA AMAN FENERİ BIRAKMAYIN SİZ HEP BU KAFAYLA GİDİN FUTBOLDAN ANLAMAMANIZ BİZE YARIYOR SAGOLUN VAR OLUNCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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messi de geldi kapının önünde salya sümük agladı aziz başkan beni alın... oğlum sen ufak tefeksin koşmuyonda aykut hoca seni istemiyor dedikCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır