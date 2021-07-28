Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı... - Haberler Spor
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