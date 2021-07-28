Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yayıncı kuruluşla yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum.