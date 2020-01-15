Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.
15.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin gelişi
Silivri Mahkeme önünden görüntüler Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Silivri'ye geldi.
Kaynak: AA