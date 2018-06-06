Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Malzemeci Erkan Karaca Arasındaki Diyalog Sosyal Medyayı Salladı

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın malzemecisi Erkan Karaca, TOFAŞ ile oynanan ilk maçın ardından sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'a forma hediye ederken ikili arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

TOFAŞ'ı 103-63 yenerek final serisinde 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yeni başkan Ali Koç'a da 'hoşgeldin' hediyesi vermiş olurken Fenerbahçe'de 30 yılı aşkın bir süredir görev yapan Erkan Karaca da, bireysel olarak Koç'a hediye vermeyi unutmadı.

"İNŞALLAH BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATARSINIZ"

Maçtan sonra Ali Koç'un yanına giden Erkan Karaca, "Kulübümüzün 37. başkanı olmanız sebebiyle hatıra forması hazırladım size. İnşallah büyük şampiyonluklara, büyük başarılara imza atarsınız" diyince araya giren Ali Koç, "Atarız" diyerek Karaca'yı düzeltti.

Kendisine hediye edilen formayı çerçeveletecğini söyleyen Ali Koç, "Bugün statta biri atladı sahneye. O da 37 numaralı forma verdi. Bu da ikincisi çerçeveleteceğim" ifadelerini kullandı.

Malzemeci Erkan'ın "İyi günlerde kullanın başkanım" demesinin ardından çalışanıyla yumruk tokuşturan Ali Koç "İyi akşamlar" diyerek salondan ayrıldı.