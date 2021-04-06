Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'tan kötü haber! Başkan Koç'un koronavirüse yakalandığı açıklandı. Fenerbahçe'den sağlık durumu hakkında, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" bilgilendirmesi geldi.

Futbolculardan sonra koronavirüs Başkan Koç'a da sıçradı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bilgilendirmeyi yapan Fenerbahçe'den, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" şeklinde bir açıklam geldi.

Detaylar geliyor...