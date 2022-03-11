Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?" - Haberler

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: " Uefa, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Haberler

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