Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz." - İSTANBUL
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor