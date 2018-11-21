Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la Arayı Düzeltmek İçin Derbiye Gidecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'la ilişkileri düzeltmek için derbiyi tribünde izlemeyi planlıyor. 3 Temmuz'dan sonra gerilen ilişkiler nedeniyle eski başkan Aziz Yıldırım, rakip sahaya gitmiyordu.
3 Haziran'da başkan seçilmesinden sonra diğer kulüplerle sıcak ilişkiler kurmaya gayret gösteren Fenerbahçe başkanı Ali Koç, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden seyrederek ilişkileri düzeltme yolunda adım atmak istiyor.
Bu sezon hiçbir deplasmanda takımını yanız bırakmayan Koç, Trabzon'da da bu rutini bozmayacak. Fenerbahçe'de başkan Koç ile birlikte tüm yönetim kurulu üyeleri de Trabzon'a giderek tribündeki yerlerini alacaklar.
YILDIRIM, SON MAÇI OTELDE İZLEMİŞTİ
3 Temmuz 2011'den sonra Trabzonspor ile gerginleşen ilişkiler nedeniyle senelerce Trabzon'a gitmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, bu yılın ocak ayında oynanan maç için kente gitmiş ancak cezalı olduğu için mücadeleyi televizyondan takip etmişti. Koç, Galatasaray mücadelesini de 10 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda izleyen ilk Fenerbahçe başkanı olurken, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarında da Fenerbahçe başkan düzeyinde temsil edilmeye başlandı.
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Beter olun uşaklar ulan uşağum sen gim fner gim beter olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENCE EN GÜZELİ BAKALIM TRABZON YÖNETİCİ VE TARAFTARLARIN TUTUMU NASIL OLACAK BIRAKIN ŞU 1996 YILINICevap Yaz Yayından Kaldır
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akıllan artık borda mavı sıyasıler bıle bırbırıne ne soyluyor sen hala ne dıyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hiç gelme şikeşi seni bırde uefa sponsor oldu şampiyonların bankası dıyeCevap Yaz 11 Yayından KaldırANTEN: senin gibi beyinsizler var olduğu sürece bu ülke ne futbol da ne de insanlık yolunda 1 adım ileri atamaz2 Yayından Kaldır