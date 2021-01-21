Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Takımdan ayrılacaklar da var, gelecekler de

Ali Koç: Federasyonun hakkını vermek lazım

"Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak"

Mecnun Otyakmaz: 1,5 yıldır oynamayan Pato'yu taraftarımız istiyorsa alırız"Mesut Özil, Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu"

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas'ın kendileri için özel bir yer olduğunu belirterek, "Sivas bizim için, Fenerbahçeliler için özel bir yerdir. Ben Sivas'ı, Anadolu'nun Kadıköy'ü diye tanımlarım. Burada 3 puan almak zor. Zor bir deplasman. Bugün hava şartları ve soğuğu eklediğimiz zaman zaten zor olacağını da biliyorduk. 1-1 maçın hakkı diye düşünüyorum. Buradan 1 puan almak da önemlidir. Buradan alınan 1 puanın değeri sezon sonunda daha da belli olacak. Mecnun başkana ve yönetim kuruluna her zaman olduğu gibi sıcak misafirperverliği için de teşekkür ederim. Yıllardır da böyle gidiyor. İnşallah bu iki kulüp arasındaki ilişki bu şekilde devam eder" dedi. "FEDERASYONUN HAKKINI VERMEK LAZIM"Maçın başlama saatiyle ilgili yöneltilen soruya da Koç, "Bizim maç saati ile ilgili bir talebimiz olmaz. Hangi saatte söylenirse gidip oynarız. Erzurum'da da 16.00'da oynadık. Kısmet böyleymiş. Burada federasyona yardımcı olmak lazım. Çünkü inanılmaz yoğun bir takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Ben baktığım zaman bile yoruluyorum. Dolayısıyla sabah saatlerinde olsa 3-5 derece daha hava sıcak olacaktı ama burada tartışmaya mahal verecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Çok zor şartlarda bir takvim yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman yeri geldiğinde federasyon hakkında düşüncelerimi açık açık söylerim. Ama bu konuda da hakkını vermek lazım. Bize 19.00'da oynanacak dendi ve biz de çıktık maçımızı oynadık" yanıtını verdi. Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı. OTYAKMAZ'DAN PATO AÇIKLAMASIDemir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Pandemi bizi çok etkiledi, Avrupa kupaları ve maç trafiği ile birlikte yoğun maçlarımız oldu. Kötü sonuçlar da almıştık. Fakat o süreç bittikten sonra şimdi biraz toparladık ama takımımızda bazı eksikler var. Transferleri hallettik. Kenar ve 10 numara arayışlarımız devam ediyor. Arkadaşlar direkt internetten Pato ile ilgili bana mesajlar atıyorlar, bunları görüyor ve duyuyoruz ama 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon isteyen bir futbolcuyu taraftarımız istiyorsa hay hay başımızın üzerine alır getiririz" diye konuştu. Bir gazetecinin 'bu tarz isimleri zamanında getirdiniz' şeklindeki sorusuna Otyakmaz, "Ama hepsi oynadı. Robinho olsun, Cicinho olsun bunlar hep oynayan oyunculardı. Aldık getirdik ve hemen kısa sürede de oynattık. Bu Pato'yu oynatmak için en az 3-4 aylık bir süreç lazım diye düşünüyorum" yanıtını verdi.'MESUT ÖZİL TÜRK FUTBOLUNA İNANILMAZ BİR KATKI OLDU'

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Tebrik ediyorum. Bu sene Türk futboluna inanılmaz bir katkı oldu. Bu tür transferlerin de artarak devam etmesini diliyorum. Bizim de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yani Pato'yu alacak olsak, taraftarımızın aşırı isteği yüzünden en az 2 kat pahalıya alabilirdik. Bu da bir hata taraftarımızın yaptığı. Alacağımız oyuncuyu çok istiyormuş gibi davranmak bütçeye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI