Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sahneye Kamer Kaya ile Çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini Fenerbahçeli yapan çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıktı. Koç'un bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimde oyların 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım karşısında büyük bir farkla başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını almak için davet edildiğinde sahneye Kamer Kaya ile çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ali Koç'un kendisini Fenerbahçeli yapan eski çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu.
YORUMLAR (5)
-
yahudi dostu başkan.Cevap Yaz 2 10 Yayından KaldırHAYRİ’YE TEYZE: Aynen Doğrudur Oğlum.1 Yayından KaldırMALMIYOK: PAYİTAT NE LAN? CAHİL-İ CÜHELA1 1 Yayından Kaldır
-
Koç şov yapmayamı geldi FB büyütmeyemi anlamadım sürekli şow bu ne ya..Artık içratalara başlasan ya önemli şeyler duymak istiyoruz artık başla da görelim..Ali KOç başkan FB şampiyon hadi bakalım.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırQQ: öbürgün seçildi bugün resmi görev belgesini aldı qq sanki 20 yıllık başkana sorar gibi sormuş bideYayından Kaldır