Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sahneye Kamer Kaya ile Çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini Fenerbahçeli yapan çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıktı. Koç'un bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimde oyların 16 bin 92'sini alarak Aziz Yıldırım karşısında büyük bir farkla başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mazbatasını almak için davet edildiğinde sahneye Kamer Kaya ile çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un kendisini Fenerbahçeli yapan eski çalışanları Kamer Kaya ile sahneye çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • TUNÇ06:
    Koç şov yapmayamı geldi FB büyütmeyemi anlamadım sürekli şow bu ne ya..Artık içratalara başlasan ya önemli şeyler duymak istiyoruz artık başla da görelim..Ali KOç başkan FB şampiyon hadi bakalım.
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
    QQ: öbürgün seçildi bugün resmi görev belgesini aldı qq sanki 20 yıllık başkana sorar gibi sormuş bide
    Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.