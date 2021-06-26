Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyunu kullandı. 21 numaralı sandıkta oy kullanmaya eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte gelen Başkan Koç, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu. Koç daha sonra statta bulunan kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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