Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız"

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:20

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının Süper Lig'de şu ana kadarki performansını değerlendirerek, "Olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını belirtti.

Sivas deplasmanına gitmeyi her zaman sevdiklerini dile getiren Koç, "Benim 'Anadolu'daki Kadıköy' dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Sivas çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar, iyi mücadele ediyorlar ama biz kazanacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kendileri için dönüm noktası olduğunun altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"İyi futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz."

"Hepimizin sorunları var"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu konuda TFF ile daha önce görüşmediklerini vurgulayan Koç, "Arkadaşların Lisans Kurulu ile bugün bir toplantısı var, ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız. İşin özü, UEFA'nın yapmış olduğu finansal fair play birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. İş başa düştü, yerel finansal fair play yaptık. Ancak bunun da doğru kullanılması, sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi." diye konuştu.

Türk futbolunun tüm yapısının hizmet edebilecek noktaya gelmesinin önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Finansal fair play tek sorun değil, birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz. Avrupa'da altyapıdan en az futbolcu çıkaran ülkeyiz. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, tüm yapısal sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var. Bu talimatnamenin yazılmasında bazı kulüplerin emeği var, bunların başında Fenerbahçe geliyor. Biz 2 yıldır, bizden önceki yönetim de dahil La Liga modelini inceledik. Bu konulara yabancı değiliz. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizde şöyle üzüntü verici bir nokta var, önce açıklama oluyor, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık, banka üst yöneticisi (CEO) ve TFF Başkanı, televizyonda güzel anlatıyorlar ama doğru kurgulanmadığı için 31 Mart seçimlerine bu malzeme oldu."

Talimatnamenin bu yıl değil, gelecek senelerde hayata geçmesi gerektiğini belirten Koç, "Devletimiz çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşündü ama sınırları belirlenmediği için istenilen sonuçlara varılamıyor. Önce yapalım, anlaşalım, herkesin imza atabileceği bir noktaya gelsin sonra da duyuralım. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerlendirme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. O yüzden günü değil, genel durumu konuşmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bize sunulanlar bizim sıkıntımızı gidermiyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile anlaşma imzalamamalarıyla ilgili, kendilerine sunulanların sıkıntılarını gidermediğini ifade etti.

Ali Koç, TBB ve TFF'nin kulüplerin borçlarını yapılandırması konusunda devletin iyi niyetinin suistimal edildiğini belirtti.

Devletin yeniden yapılandırma konusunda herkese eşit mesafede davranmaya çalıştığını vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize sunulanlar bizim sıkıntımızı gidermiyor, diğer kulüplerin de sorunlarının giderildiğini zannetmiyorum. Devletimizin bu yaptığı müdahale ne yazık ki seçim malzemesi haline getirildi. Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gayet doğaldır. Müşteriyi daha rahat harekete geçirmek için önemlidir. Gemiyi yeniden yüzdürmek için bunlar yapılır. Müşterinin ayakta durması lehinedir, iki taraf aynı gemidedir. Futbol sektörünün, diğer sektörlerden bir farkı yoktur. 'Çiftçinin parasını futbolcuya veriyorlar', çok yakışıksız bir yaklaşımdır. Bu sektörün de bir şekilde ayağa kalkması lazım. Evet bazı hatalar yapılmıştır, yanlış yönetilmiştir, bunlar gerçektir, yöneticilerin, kulüplerin sorunudur ama bunlar gerçekleşmezse bu bankaların da sorunu olur. Devletin iyi niyetle yapmış olduğu bir girişimin suistimal edilmesi bizi üzdü."

Kaynak: AA