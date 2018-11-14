Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jailson'a Ceza Vereceklerini Açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı karttan sonra 8 maç ceza alan Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jailson'a ağır bir ceza vereceklerini söyledi. Koç, "Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık. Alanya maçından sonra soru geldiği için başkan yardımcımız gelen soruya bir açıklama yaptı." dedi.
"TAHKİM'DEN SONRA CEZAYI VERECEĞİZ"
Bizim tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar. Bir yaptığımız tek açıklamada gol atan oyuncumuzu en iyi şekilde cezalandıracağımızı söyledik ve Tahkim'den çıkacak cezadan sonra da cezayı vereceğiz. Savunmamız bittikten sonra cezalarımızı görebilirsiniz. Beklenti var. Şiddete, kavgaya alışılmış." ifadelerini kullandı.
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Fenerin bu sene kümeye düşürülmesi şarttır,bu konuda tüm takımlarımız işbirliği içinde olmalıdır.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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alo gs li sen ilk kendi çöplühünü temizle gelen futbol bozuntularına bakta ha hasan şaşıda unutmaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Anlamadığım Fransa büyük elçiliği niye olaya tepki gösteriyor bu bizim iç işimiz :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Daha ceza verecekmiş,geçen senede Şenol Güneşin kafasını kırmıştınız.Şike yapana ceza vermeyen federasyon buna da gösteriş olsun diye vermiş.Fener küme düşşün bunlar küme düşmeyi de kaldırır.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sizi dusme hattindan kurtaran basaksehir macindaki hakem degilmi ulan dunya alem bikiyor sizin sikeci olduğunuzu yaziklar olsun dunya çapında avrupada tarih yazan şanlı galatasaraya verilen cezalari siddetle kınıyorum tüpçü sana inat bu galatasarau şampiyon olacak en büyük turkiyedir galatasarayCevap Yaz Yayından Kaldır