Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak şekillendirmek istedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak şekillendirmek istedi." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı