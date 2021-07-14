Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak şekillendirmek istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi ayakları üzerinde durarak şekillendirmek istedi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç: Volkan Demirel'e kalması için baskı yaptım ama ayrılmak istedi
Ali Koç: Volkan Demirel'e kalması için baskı yaptım ama ayrılmak istedi
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Acun Ilıcalı Levent Yüksel Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hocamızın Volkan Demirel'in ekibinde yer almasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen, Volkan kariyerini kendi... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:52:45. #1.14#

title