Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik"
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik" - İSTANBUL
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor