Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır." - Haberler

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır."

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe, Spor, Haberler

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