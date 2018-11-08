Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e Yanıt Verecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salı akşam Schalke maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'u hedef alarak, "Hani centilmenlik? Hani yeni bir dönem? Sokak kabadayısı lafları var. Üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi laflar kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmadı" sözlerini kullandı.

ALİ KOÇ CEVABA HAZIRLANIYOR

Ali Koç ve Fenerbahçe cephesi ise özellikle "suyun öte yanı" kelimesinden yola çıkarak yeni bir bildiri yayımlayacak. Bu bildirinin cezalar açıklandıktan sonra yapılması planlanırken, Ali Koç ve vizyonunun "herkesin anlayamayacağı" teması üzerinde durulacak.