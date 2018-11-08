Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'e Yanıt Verecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Sokak kabadayısı lafları yakışmadı." sözlerine yanıt vermek için, PFDK'dan çıkacak kararı bekliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salı akşam Schalke maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'u hedef alarak, "Hani centilmenlik? Hani yeni bir dönem? Sokak kabadayısı lafları var. Üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi laflar kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmadı" sözlerini kullandı.
ALİ KOÇ CEVABA HAZIRLANIYOR
Ali Koç ve Fenerbahçe cephesi ise özellikle "suyun öte yanı" kelimesinden yola çıkarak yeni bir bildiri yayımlayacak. Bu bildirinin cezalar açıklandıktan sonra yapılması planlanırken, Ali Koç ve vizyonunun "herkesin anlayamayacağı" teması üzerinde durulacak.
YORUMLAR (16)
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Aman başkanım tenezzül etmeyin. herkes körü şaşı biliyor. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HAKEM OYLEYDİ BOYLEYDİ ....HİÇ UTANMADINIZ DEĞİL Mİ ...ÜLKEMİZİN GÜYA İKİ GÜZİDE TAKIMI.....SİZLER VİTRİNSİNİZ ....AYRICA BURADAN TRT VE DİĞER YAYIN KURULUŞLARI DA VE SPOR YORUMCULARI DA ...LÜTFEN YORUMLARINIZ DOĞRUDAN YANA OLSUN TARAF VE TAKIM TUTAN HİÇ KİMSE AMA HİÇKİMSE NE HAKEMLİK NE DE YORUMCULUK YAPMAMALIDIR......Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Terim''e cevap versinde, Hasan''a bir kafes falan lazımCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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terım.adamın.hasıdır.en.azından.tupcu.sayesınde.şmp.olan.tınrrcıler.gıbı.feyılCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fatmagül'ün suçu ne:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır