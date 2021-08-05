Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Djordjevic ile bir araya geldi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Djordjevic ile bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Djordjevic ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'ndaki başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Sırp başantrenörün bu ziyaretin ardından Ülker Stadı'nı gezdiği ve Fenerbahçe Müzesi'nde kulübün tarihiyle ilgili bilgi aldığı aktarıldı. Djordjevic'in burada sarı-lacivertli erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı THY Avrupa Ligi kupasını da incelediği ifade edildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na da ziyarette bulunan Aleksandar Djordjevic'in teknik ekiple tanıştığı belirtildi. Sırp çalıştırıcının burada yapımı devam eden ve bu sezon hizmete girecek Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni de gezdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının yeni başantrenörü Djordjevic ile bir araya geldi - Haberler Spor
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