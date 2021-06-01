Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "4-5 transfer yapacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."

"4-5 transfer yapacağız. 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet belki sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var. 15 milyon Euro'luk bir satışımız olabilir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı